Der Mentor der Eulen

Ludwigshafen.So sehen Sieger aus. Unmittelbar nach dem 25:23-Coup gegen Meister SG Flensburg-Handewitt stellten sich die Akteure der Eulen Ludwigshafen zum Teamfoto auf. Die Spieler wussten am Donnerstag: Sie hatten etwas Historisches vollbracht. Einer durfte bei der Feier nicht fehlen: Torwart Gorazd Skof. Seitdem der 42-Jährige bei den Eulen ist, gehen diese in jede Partie mit einer Siegchance – auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am Donnerstag (18 Uhr) peilen die Ludwigshafener in ihrem vorletzten Spiel in diesem Jahr bei der HSG Wetzlar erneut Zählbares an.

„Wir haben uns selbst das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht“, freute sich Skof. Der Torwart-Oldie zeigte sich erleichtert, dass „wir uns endlich für ein starkes Spiel belohnt haben. In den Partien zuvor sind wir immer eingebrochen. Doch diesmal hat es geklappt.“ Bemerkenswert: In der Schlussphase stand der Slowene gar nicht zwischen den Pfosten. Sein 20 Jahre jüngerer Kollege Martin Tomovski, spielte – und das sehr gut. Skof hatte aber die Vorarbeit geleistet und mit starken 43 Minuten die Eulen im Spiel gehalten. Von der Seitenlinie feuerte der Keeper seine Kollegen an. Letztlich durften alle feiern.

„Wir sind eine junge Mannschaft und ich will den Jungs helfen, sich weiterzuentwickeln“, sagte Skof, der in seiner Heimat von 2004 bis 2008 mehrmals mit RK Celje Meister wurde, in Kroatien mit RK Zagreb nationale Erfolge feierte und mit Paris St. Germain zusammen mit Löwen-Star Uwe Gensheimer 2017 ebenfalls den Titel holte. Der 1,88 Meter große Routinier spielte in der vergangenen Saison noch für den HC Erlangen in der Bundesliga. Beim SC Ferlach in Österreich wollte er die Karriere ausklingen lassen. Aber es kam anders.

Mehr als nur ein Ersatz

Die Eulen suchten nach der Lungenembolie von Stefan Hanemann Ersatz. Bekommen haben sie einen Top-Torhüter. „Es ist nicht nur seine Klasse als Torwart, er ist auch ein Typ, der in der Mannschaft für gute Stimmung sorgt“, sagte Rückraumspieler Jerome Müller. „Gorazd Skof hilft dem Team sehr“, betonte auch Trainer Benjamin Matschke. Der Coach selbst war nach dem Sieg gegen Flensburg glücklich, auskosten konnte er ihn jedoch nicht. Das nächste Spiel steht schon am Donnerstag an. Erst nach der Heimpartie am 29. Dezember gegen Göppingen gehen die Pfälzer in die Pause.

Gegen die HSG Wetzlar verloren die Eulen in der Hinrunde mit 25:31. Es war eine der deutlicheren Niederlagen. Siegchancen hatten die Ludwigshafener damals gegen das Team ihres ehemaligen Spielmachers Alexander Feld nicht. Matschke hofft, dass es die Eulen diesmal besser machen. In der Tabelle haben die Pfälzer trotz des Coups gegen Flensburg weiter vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Der Neunte Wetzlar überraschte am Sonntag mit einem Sieg in Kiel. Die Eulen sind also wieder krasser Außenseiter und spielen wohl erneut ohne den verletzten Ideengeber Dominik Mappes. Aber: Die Pfälzer haben ja Gorazd Skof.

