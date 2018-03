Der Schreck ist verflogen

Absperrband flattert am Mittwoch, 14. März, vor dem Gelände des Schulzentrums in Mundenheim. Die Meldung von einem bewaffneten Jungen hat einen Großeinsatz mit 200 Polizisten ausgelöst. © Tröster

Ludwigshafen.Zehn Tage ist es jetzt her, dass die Meldung von einem mutmaßlich bewaffneten Jugendlichen den Stadtteil Mundenheim in Aufruhr versetzt hat. Wer der rund 14 Jahre alte Junge war, den eine Zeugin und zwei Schülerinnen am Morgen des 14. März mit einer Pistole in der Hand auf das Schulzentrum haben zugehen sehen, und ob diese Person überhaupt existiert, wird wohl ein Rätsel bleiben. „Wir haben

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3565 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018