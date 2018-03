Deutlich weniger Einbrüche

Anzeige

Ludwigshafen.Geradezu sprunghaft war die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren angestiegen. Hoch professionell agierende Tätergruppen aus Osteuropa stellten die Ermittlungsbehörden vor große Herausforderungen. Im Jahr 2016 konnte der Trend erstmals seit 2010 gestoppt werden. Diese positive Entwicklung setzte sich in Ludwigshafen im vergangenen Jahr fort – die Zahl der Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet sank von 280 auf 156 um satte 44,3 Prozent. In mehr als der Hälfte der Fälle blieb es sogar nur beim Versuch. Unter anderem deswegen war Polizeidirektor Peter Traub gestern bei der Vorstellung der Kriminalitätsbilanz durchaus zufrieden. Denn auch die Gesamtzahl der Straftaten in der Stadt ging um 2,2 Prozent auf 16 117 zurück. „Damit haben wir den Tiefstand seit 2010 erreicht“, sagte Traub.

Aufklärungsquote verbessert

Zwar war die Entwicklung im gesamten Präsidiumsbezirk, der auch Vorder- und Südpfalz umfasst, mit einem Minus von 3,9 Prozent noch besser, dennoch könne man mit dem Ergebnis zufrieden sein. „Ludwigshafen ist nach Mainz die zweitsicherste Stadt im Land“, betonte Traub. Gegenläufig zu den sinkenden Straftatenzahlen seien mehr Fälle aufgeklärt worden. „Die Aufklärungsquote ist um 1,8 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent gestiegen.“

Gleichwohl gibt es Entwicklungen, die der Polizei Sorgen bereiten. So ist die Zahl der Autoaufbrüche im Vergleich zu 2016 um 93 Fälle und 33,3 Prozent auf 372 Taten gestiegen. Bei Rauschgiftdelikten ist ein Plus von 14,6 Prozent (823 Fälle) zu verzeichnen und auch die Zahl der Körperverletzungen stieg von 2290 auf 2371. Im Folgenden ein näherer Blick auf ausgewählte Bereiche: