Deutlicher Anstieg

Ludwigshafen.Erneut ist die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen deutlich gestiegen. Während sich die Lage im Umland kaum veränderte, gab es bis Dienstagnachmittag nach Angaben des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises zwölf neu erkrankte Menschen im Vergleich zu Montag. In Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis sind jeweils drei Fälle hinzugekommen, in Speyer war es einer. Von nun insgesamt 875 gemeldeten Menschen, die an Sars-CoV-2 erkrankten, sind in der Region 777 wieder genesen. Verglichen mit den anderen Städten ist die Genesungsrate von Ludwigshafen mit derzeit 84 Prozent auffällig niedrig (Speyer 91 Prozent, Rhein-Pfalz-Kreis 96 Prozent und Frankenthal 90 Prozent). Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck tagt der städtische Koordinierungsstab wegen der aktuellen Entwicklung wieder häufiger. jeb/ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020