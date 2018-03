Deutsche Bahn will die Rolltreppen im Sommer erneuern

Anzeige

Ludwigshafen.Das ist seit langem ein großes Ärgernis im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte: Die Rolltreppen zu den Bahnstiegen sind immer wieder kaputt. Schon mehrfach mahnte der Ortsbeirat Südliche Innenstadt zügige Reparaturen an. Die Deutsche Bahn will die Rolltreppen im Sommer komplett erneuern, erklärte ein Pressesprecher auf „MM“-Anfrage. Mit einer Reparatur der sehr störungsanfälligen Anlage sei es nicht mehr getan. Die neue Fahrtreppe werde derzeit beim Hersteller gefertigt. Mit dem Austausch möchte die Bahn das leidige Thema beenden. Um die Sicherheit auf den Bahnsteigen zu erhöhen, wird das Unternehmen Ende März sieben Überwachungskameras installieren. Diese sollen so ausgerichtet werden, dass sie auch den Bereich der Rolltreppen und Aufzüge überwachen. ott (Bild: Rittelmann)