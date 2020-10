Deutschkurse für Flüchtlinge auch in der Corona-Krise

Ludwigshafen.Eine Frau und zwei Männer sitzen zusammen in einem Raum des Heinrich-Pesch-Hauses in Ludwigshafen. Sie stammen aus drei verschiedenen Ländern: Algerien, Irak und Somalia. Siglinde Bappert unterrichtet die drei Geflüchteten an diesem Donnerstagvormittag ehrenamtlich. Denn: Auch Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise brauche es dringend Helfer, findet Bappert. Durch die Corona-Krise könnten einige Deutschkurse nicht mehr stattfinden. Und diejenigen, die die Sprache konsequent lernen wollen, bräuchten nun Unterstützung. Der Arbeitskreis „Geflüchtete in Oggersheim“ schafft hier Abhilfe – seit mittlerweile fünf Jahren und mit bis zu 30 Mitgliedern, wie Bernhard Werner, Sprecher des Arbeitskreises und Gemeindereferent der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, erzählt.

Seit Anfang der Corona-Pandemie mussten die Sprachlerngruppen des Oggersheimer Arbeitskreises im Comeniuszentrum entfallen. Zum Schutz der Ehrenamtlichen werde sich daran wohl auch in den kommenden Wochen nichts ändern. „Viele der Lehrer sind Rentner und dadurch auch Teil der Risikogruppe“, sagt Matthias Rugel, Teil des Leitungsteams des Arbeitskreises und Bildungsreferent im Heinrich-Pesch-Haus. Die Deutschkurse, die jedoch schon vor der Corona-Krise in der katholischen Bildungsstätte stattgefunden haben, werden seit Anfang Juni wieder angeboten. „Hier lassen sich die Abstands- und Hygiene-Regeln gut einhalten“, so Rugel. Dienstags und donnerstags werden jeweils zehn Schüler auf drei Lehrer aufgeteilt. Bis vor zwei Wochen sei der Unterricht sogar im Freien abgehalten worden. Doch die Sprachlerngruppen sind nur eines der Hilfsangebote des Arbeitskreises.

Begegnungscafé entfällt

„Unser Zentrum ist das Café Welcome“, sagt Rugel. Die Begegnungsstätte für Geflüchtete, Einheimische und Helfer war bereits im Juli 2015 vom kleinen Saal im Comeniuszentrum ins Pfarrzentrum Adolph Kolping umgezogen. Aufgrund der Corona-Krise pausiert das Café Welcome jedoch für unbestimmte Zeit. Die Fahrradwerkstatt des Arbeitskreises „Geflüchtete in Oggersheim“ werde mittlerweile schlicht nicht mehr gebraucht, so Rugel. Fast 500 Fahrräder wurden dort – auch von den Flüchtlingen selbst – verkehrstauglich gemacht und vermittelt.

Bis heute seien die Mitglieder einzelnen Migranten und Familien bei der Jobsuche, beim Ausfüllen von Formularen oder bei Behördengängen behilflich, erzählt Werner. „Auch wenn vieles oftmals zäh und bürokratisch erscheint, lassen sich die engagierten Frauen und Männer nicht entmutigen und schauen stolz auf die vielen kleineren und größeren Erfolge zurück“, resümiert der Sprecher des Arbeitskreises die vergangenen fünf Jahre. Auch Rugel berichtet von einigen Erfolgsgeschichten: „Eine der Geflüchteten, die zu uns nach Ludwigshafen kam, arbeitet als Sprachlehrerin in der Integrationsarbeit.“ Sie könne nun den Beruf ausüben, für welchen sie im Irak die deutsche Sprache studiert habe, erzählt Rugel. Doch natürliche gelinge ein solcher Fall nicht immer. „Ein junger Mann war einige Male in unseren Sprachkursen und hätte im Heinrich-Pesch-Haus eine Lehre anfangen können“, berichtet Rugel. Doch dann sei der Asylsuchende plötzlich untergetaucht. „Er hat uns wohl misstraut. Wir wissen bis heute nicht, was passiert ist“, so Rugel.

2020 kamen 98 Asylsuchende

Im Jahr 2015 wurden der Stadt Ludwigshafen rund 1400 Geflüchtete von der Erstaufnahmestelle des Landes zugewiesen, heißt es auf der Internetseite der Stadt. 2019 kamen nur noch 175 Asylsuchende in die Chemiestadt, 2020 bislang 98. Auch wenn diese Zahlen von Jahr zu Jahr sinken würden, seien die Menschen weiterhin auf Hilfe angewiesen, sagt Werner. „Viele Geflüchtete haben in Bezug auf die deutsche Sprache schon große Fortschritte gemacht“, findet er. Doch die größte Herausforderung bleibe die Wohnungssuche.

„Alleinreisende und auch Familien, die aktuell immer noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, dürften eigentlich schon lange eine eigene Wohnung haben“, so der Sprecher des Arbeitskreises. Doch es gebe zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Ludwigshafen. Hinzu komme, dass die Geflüchteten bei der Wohnungssuche auch immer wieder Vorurteilen begegneten, ergänzt Rugel. „Dann werde ich oft gefragt: Kannst du für mich beim Vermieter anrufen?“, erzählt er.

