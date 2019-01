Dialog zweier Musiker

Es ist schon erstaunlich, was für eine gute Akustik herrschen kann in Mauern aus nacktem Beton. Anscheinend kommt’s wirklich wie im Werbeslogan formuliert drauf an, was man draus macht. In Ludwigshafens Wilhelm-Hack-Museum für Bildende Kunst sind es offene anstelle abgeschlossener Räume, mit viel Luft nach den Seiten und auch nach oben in die höheren Stockwerke. Schallwellen können so fast wie in freier Natur verklingen, statt sich an Wänden und Decke unangenehm hallend zu brechen.

Von der dadurch ermöglichten klaren Hörbarkeit profitiert die Musik von Aki Takase und Erwin Ditzner ganz entschieden. Denn darin wird an Piano und Schlagzeug überwiegend frei improvisiert, da ist schnelles Aufeinander-Reagieren gefragt, was ein höchst aufmerksames Aufeinander-Hören zur Voraussetzung hat. Umso mehr, als im Fluss der spontan sich entwickelnden Interaktion die hitzigen Momente, in denen beide Seiten sozusagen voll aufdrehen, keineswegs dominieren. Immer wieder zerfließen sie zu Passagen von großer Subtilität, mit zart angeschlagenen Klaviertönen und filigranem Schlagwerk.

Schön gestimmte Trommel

Dafür hat Erwin Ditzner, Ludwigshafens Lokalmatador an den Trommeln, ein originell bestücktes Instrumentarium parat. Da wird so einiges bei Bedarf auf die Snare Drum obendrauf gelegt: eine schön gestimmte hölzerne Schlitztrommel aus Ecuador, deren Klang an eine Marimba erinnert; ein Paar Bongos, die er mit Stöcken und nicht den Händen spielt; und, mehr als einmal, ein oder mehrere Zusatz-Becken. Die dürfen zur Abwechslung dann richtig scheppern.

Da ist Aki Takase, in Berlin lebende japanische Pianistin, um entsprechend massive Aktionen auf den Tasten auch nicht verlegen. Sie fallen, das fällt auf im Kontext freier Improvisation, weniger jazzig als klassisch inspiriert aus. Erst recht in den ruhigen Momenten, wenn es mal impressionistisch plätschert, mal träumerisch romantisch zugeht.

Schade eigentlich, dass der beredte Dialog nach einer guten Stunde vorüber ist. Diese Zwei, die einander erstmals bei Enjoy Jazz 2017 begegnet sind, haben sich sicher noch viel mehr zu sagen. swm

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019