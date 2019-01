Nur auf den ersten Blick sieht alles erfreulich aus. Die Stadt reagiert auf den großen Bedarf und will mit einem hohen Millionenbetrag die Zahl der Kitaplätze weiter steigern. Auch wenn dies unbestritten nötig ist, gibt es dicke Fragezeichen – aus Erfahrungen vergangener Jahre. Denn bereits das dritte Ausbauprogramm kommt deutlich langsamer voran als gedacht. Es sollte 2019 beendet sein, nun dauert es zumindest bis 2021. Wegen des starken Erziehermangels können bereits sieben Gruppen nicht belegt werden, obwohl baulich alles fertig ist. Diese Probleme dürften sich in Zukunft noch verschärfen, denn Fachkräfte sind rar und benachbarte Bundesländer zahlen besser.

Viel schwieriger wird auch die Suche nach geeigneten Grundstücken. Sie war bislang schon sehr mühsam, vor allem in den Innenstadtbezirken, in denen am schnellsten Verbesserungen nötig sind. Für Süd sind weitere 200 Plätze geplant, das entspricht zwei größeren Neubauten. Dabei sucht die Verwaltung bereits seit vier Jahren ebenso verzweifelt wie erfolglos nach einem Standort im dritten Ausbauprogramm. Papier ist geduldig, deshalb sollten die Eltern keine großen Erwartungen zum vierten Ausbaupaket hegen – auch wenn die Richtung stimmt.

