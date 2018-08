Ludwigshafen.In Ludwigshafen-Friesenheim wird am heutigen Sonntag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dazu müssen rund 18.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

14:13 Uhr Die Bombe ist entschärft

Die Fliegerbombe ist entschärft. Die Bürgerinnen und Bürger können in ihre Wohnungen zurückkehren. Das teilte die Stadt Ludwigshafen über Twitter mit.

13:05 Uhr: Die Entschärfung hat begonnen

Die Evakuierung ist abgeschlossen. Die Entschärfung der Weltkriegsbombe hat begonnen. Das teilte die Stadt Ludwigshafen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

12:07 Uhr: Entschärfung verzögert sich

Die Evakuierung ist noch nicht abgeschlossen. Die Entschärfung werde sich deshalb noch bis 12:45 Uhr verzögern, teilte Günther Henkel, der Ortsvorsteher des Ludwigshafener Stadtteils Friesenheim, mit. Es müssten noch Krankentransporte gemacht werden. Auch die Stadt Ludwigshafen vermeldete beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Entschärfung voraussichtlich um 12:45 Uhr beginne.

11:07 Uhr: Dauer der Entschärfung noch unklar

Die Spezialisten zeigen sich optimistisch. Wann die Entschärfung abgeschlossen sein wird, ist allerdings noch ungewiss. Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz (im Bild neben der Bombe) sagt: "Die Stimmung ist positiv. Die große Herausforderung wird sein, die beiden Zünder zu entfernen. Wir können den Kopfzünder sehen, der Heckzünder ist noch im Erdreich. Erst wenn dieser freigelegt ist, können wir die Zünder entfernen. Wir können noch nicht abschätzen, wie lange es dauern wird. Bis jetzt ist es eine normale Bombenentschärfung.“

"Wir sind schon seit Stunden auf den Beinen. Mein Eindruck ist, dass alles nach Plan läuft, wir sind guter Dinge", so eine erste Zwischenbilanz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. (Bild: Rentsch)

10:57 Uhr: Bisher 370 Menschen in der Eberthalle

Bisher sind 370 Menschen in der Eberthalle, weitere 130 sollen folgen, sodass am Ende rund 500 Menschen in der Halle sein werden. Auch die Krankentransporte laufen nach Plan, so Feuerwehrdezernent Dieter Feid. Mehr als 300 Einsatzkräfte sind demnach aktiv, auch viele Ehrenamtliche. "Ein herzlicher Dank geht an alle Helfer", so Dieter Feid. (Bild: Rentsch)

10:45 Uhr: Evakuierung läuft wie geplant

Die Evakuierung läuft bisher nach Plan. Der Beginn der Entschärfung ist weiterhin für 12 Uhr geplant, teilte die Stadt Ludwigshafen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

9:38 Uhr: Mannheim von Evakuierung nicht betroffen

Mannheim ist von der Evakuierung nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es seien keine Einschränkungen im Mannheimer Stadtgebiet zu erwarten, hieß es.

9:17 Uhr: Sprengkörper muss stabilisiert werden



Vor der geplanten Entschärfung der Fliegerbombe muss der Kampfmittelräumdienst den Sprengkörper erst stabilisieren. "Die Bombe liegt nur zum Teil frei", sagte ein Sprecher des Entschärfungsteams. "Wir können nur den Kopfzünder erkennen, den müssen wir entfernen." Erst danach sei die Arbeit am Heckzünder möglich. "Dazu müssen wir den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper verlagern", sagte der Experte. Wie lange die Entschärfung der Bombe vom Typ AN-M65 dauere, sei offen. Der Räumdienst ist mit sieben Experten vor Ort. Bei einem reibungslosen Ablauf der Evakuierung gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Bombe ab 12 Uhr unschädlich gemacht werden könnte.

9:05 Uhr: Stadt informiert über weiteres Vorgehen



Gegen 10.30 Uhr informieren Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Beigeordneter Dieter Feid und Stefan Bruck, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, über die Evakuierungsmaßnahmen und das weitere Vorgehen, wie die Stadt mitteilte.

8:30 Uhr: Evakuierung planmäßig angelaufen



Die Evakuierung läuft, teilt die Stadt Ludwigshafen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit und weist auf die Informationen auf der Seite der Stadt Ludwigshafen hin.

Der Tag der Bombenentschärfung

Die Evakuierung, die zur Bombenentschärfung nötig ist, beginnt laut Plan um 8 Uhr und soll bis 11 Uhr abgeschlossen sein. Dann müssen alle Personen das Gebiet verlassen haben. Wie die Stadt Ludwigshafen im Vorfeld mitteilte, gilt um die Fundstelle in der Brechlochstraße eine Sicherheitszone mit einem Radius von 1000 Metern: 18 500 Bewohner sind davon betroffen, darunter 180 Menschen in zwei Altenheimen in der Luitpoldstraße. Nicht geräumt werden muss das Klinikum Ludwigshafen. Als Ausweichquartier für die Bewohner steht die Friedrich-Ebert-Halle bereit. "Sie fasst 3000 bis 4000 Menschen, aber mit so vielen rechnen wir eigentlich nicht", sagte Feuerwehrdezernent Dieter Feid am Freitag.

„Wir empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern, die Rollläden herunterzulassen und die Türen abzuschließen“, so Feid. Um sicherzustellen, dass alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben, werde stichpunktartig kontrolliert.

+++Weitere wichtige Informationen+++

Menschen, die ihre Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen können, haben die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 5708 6000 bei der Feuerwehr zu melden. Eine Transportmöglichkeit wird von der Feuerwehr organisiert. Die Rufnummer ist am Sonntag auch für generelle Fragen an die Feuerwehr freigeschaltet.

Die Zufahrtsstraßen zum betroffenen Gebiet werden am Sonntag gesperrt. Straßenbahnen und Busse fahren dort nur bis 8 Uhr. Die Sperrungen dauern an, bis der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt. Außerdem fällt in drei Kirchen im Evakuierungsbereich am Sonntag die Messe aus.

Von der Evakuierung betroffen sind auch Teile des BASF-Werksgeländes und die Brunckstrasse. Wie Feuerwehrchef Stefan Bruck am Freitag erklärte, werde das Chemieunternehmen die Anlagen nicht herunterfahren, sondern im Notfallmodus weiter betreiben. Zudem werde die BASF-Werksfeuerwehr in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am späten Mittwochabend bei Bauarbeiten in der Brechlochstraße gefunden worden. Derzeit gehe nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes von der 500-Kilo-Bombe keine Gefahr aus, so die Stadt Ludwigshafen. Dennoch werde der Fundort vom Kommunalen Vollzugsdienst gesichert und bewacht. Die eigentliche Entschärfung der Bombe beginnt gegen 12 Uhr.

Hier finden Sie Informationen der Stadt Ludwigshafen zur Bombenentschärfung am Sonntag

Umleitungen im Bus- und Straßenbahnverkehr

Während der Evakuierung kommt es am Sonntag zwischen 8 Uhr und voraussichtlich 13 Uhr auch zu Umleitungen im Bus- und Straßenbahnverkehr. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mitteilte, sind die Straßenbahnlinien 7 und 10 sowie die Buslinien 70, 90 und 97 betroffen.

Die Straßenbahnlinie 7 wird in Ludwigshafen komplett eingestellt.

Die Straßenbahnlinie 10 verkehrt nur von Luitpoldhafen bis zur Wendeschleife Ebertpark und fährt dort zur planmäßigen Zeit wieder in Richtung Innenstadt.

Die Buslinie 70 fährt ab der Haltestelle Friedenspark zum Goerdelerplatz, umfährt den Platz, weiter zur Marienkirche und über die Bürgermeister-Grünzweig-Straße geradeaus in die Industriestraße bis zur Haltestelle Ebertpark Süd. Von dort geht es weiter über die Kopernikusstraße und Sternstraße, ab der Haltestelle Saarbrücker Straße weiter auf regulären Fahrweg Richtung Oggersheim. Die Rückfahrt ab Oggersheim erfolgt auf gleichem Fahrweg, aber ab Marienkirche auf direktem Weg zur Haltestelle Friedenspark. Die Haltestellen Feierabendhaus, BASF Tor 1+2, Rheinfeldstraße BASF Tor 3, Friesenheim Mitte, Sternstraße, Lagewiesenstraße und Riedsaumpark entfallen.

Die Buslinie 90 fährt ab 8 Uhr ab der Haltestelle Rohrlachstraße in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße zur Ersatzhaltestelle Marienkirche, weiter in die Industriestraße bis zur Haltestelle Ebertpark Süd, über die Kopernikusstraße in die Sternstraße, ab Haltestelle Saarbrücker Straße geht es weiter auf dem regulären Linienweg Richtung Oggersheim. Die Rückfahrt ab Oggersheim erfolgt auf gleichem Fahrweg. Die erste umgeleitete Fahrt stadteinwärts geht um 7.53 Uhr ab Buschwegbrücke. Die erste umgeleitete Fahrt stadtauswärts geht um 8 Uhr ab Berliner Platz. Die Haltestellen Heinrich-Ries-Halle, LU-Klinikum, Friesenheim, Ebertpark/Fichtestraße, Schwalbenweg, Sternstraße und Lagewiesenstraße entfallen.

Die Buslinie 97 verkehrt von 8 Uhr bis 9 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur zwischen Pfingstweide (Londoner Ring) und Endstelle Oppau. Die Haltestellen Berliner Platz, Walzmühle, Rhein-Galerie, BASF Süd, BASF Tor 1+2, Friesenheim, Schopenhauerstraße, Friesenheim-Mitte, Friesenheim-Ost, Rottstückerweg, Ammoniakstraße, Horst-Schork-Straße, Oppau-Endstelle entfallen.

Die Buslinie E zum Freibad Willersinn stellt die komplett ein.

Der größte Teil Friesenheims liegt in der Sperrzone und wird nicht angefahren. Nächstmögliche Haltestellen sind: Fichtestraße (Linie 10), Ebertpark (Linie 10) und Saarbrücker Straße (Linien 70 bzw. 90).

Wegen der Sperrung der Brunckstraße und der Weiherstraße ist Oppau von der Ludwigshafener Innenstadt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Auch die Haltestellen entlang der BASF werden nicht bedient.

Ein möglicher alternativer Weg ist die Fahrt mit der Buslinie 84 nach Frankenthal und mit Umsteigen in die S-Bahn-Linie S6 am Hauptbahnhof Frankenthal.