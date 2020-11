Die Chronik zum Stadtteil-Jubiläum

Ludwigshafen.Zum 1250-jährigen Bestehen von Mundenheim hatten die meisten Veranstaltungen aufgrund der Pandemie ausfallen müssen. Umso erfreulicher fand es Cornelia Reifenberg, dass pünktlich zum Stadtteil-Jubiläum eine Ortschronik entstanden ist. Das 300 Seiten starke Werk übergab die Dezernentin für Kultur, Familie und Jugend während der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Diese fand hygienebedingt im Rathauscenter statt.

„1250 Jahre muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – angesichts der noch jungen Stadt Ludwigshafen“, sagte Reifenberg und unternahm einen Streifzug durch die wechselvolle Geschichte Mundenheims. Während die Kernstadt 1853 teilweise auf Mundenheimer Gemarkung gegründet worden war, blieb der Ortsteil zunächst eigenständig. 1899 erfolgte schließlich die Eingemeindung in die prosperierende Chemiestadt. Die beiden letzten, wenn auch im Rückblick als „wenig nachhaltig“ bezeichneten Projekte des unabhängigen Ortes stellten die Errichtung einer Schule sowie des Elektrizitätswerks dar.

Maßgeblich an der Entstehung der neuen Ortschronik mitgewirkt haben Stefan Mörz und Klaus Becker vom Ludwigshafener Stadtarchiv. Dazu haben die Autoren nicht nur historische Bilder beigesteuert, sondern eine Vielzahl aktueller Fotoaufnahmen. Nachdem auch die Mundenheimer Gockelskerwe im Sommer nicht hatte stattfinden können, ruhen die Hoffnungen für den Verkauf des – passenderweise 12,50 Euro kostenden Buches – nun auf dem Weihnachtsgeschäft. Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) trug sich stellvertretend für ihren Stadtteil ins Goldene Buch der Stadt ein, was ihr Cornelia Reifenberg gleichtat.

Offene Fragen zur Wattstraße

Der Ortsbeirat stimmte außerdem über den Ludwigshafener Doppelhaushalt ab. In Mundenheim sind für die nächsten Jahre 7,4 und 2,8 Millionen Euro angesetzt. Der größte Brocken entfällt jeweils auf die Berufsbildende Schule Kerschensteiner Zentrum, wo ein Neubau entstehen soll. Weit fortgeschritten sind indes die Arbeiten in der Michelsgasse, der Kanal ist inzwischen erneuert. Maßnahmen zum Hochwasserschutz wird es am Kaiserwörthdamm, aber auch im Bereich des Giulini-Geländes geben.

Herausgenommen aus dem einstimmig verabschiedeten Haushalt wurde der Ausbau der Wattstraße zwischen August-Heller-Straße und DRK. Hier will der Ortsbeirat die Antworten auf offene Fragen zum Radschnellweg abwarten. In ihrem Bericht zum Stadtteil ging die Ortsvorsteherin auf die Sanierung der Giulinibrücke ein. Das 240 Meter lange Bauwerk aus dem Jahr 1969 erhält 32 neue Stahlstützen, die an die Fahrbahn angepresst werden. Eine neue Asphaltbeschichtung ist bereits aufgetragen. Mit Anneliese Meyer-Lender ernannte Anke Simon zudem ein neues Ortsbeiratsmitglied für die CDU-Fraktion. dtim

