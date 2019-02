Die Eulen sind „Mannschaft des Jahres“

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Sportverband hat herausragende Sportler in den Räumen der VR Bank Rhein-Neckar in Maudach ausgezeichnet. „Mannschaft des Jahres“ wurden wie in einigen Jahren zuvor die Bundesligahandballer des TSG Friesenheim. Zum ersten Mal wurde auch ein Trainer geehrt – und zwar Eulen-Trainer Benjamin Matschke, der mit dem Team in die erste Liga aufgestiegen war.

Gerhardt bei Frauen ganz vorn

„Auch wenn die Mannschaft zurzeit nicht die Erwartungen der Fans erfüllt, freuen wir uns über die Auszeichnung. Die Eulen wollen eine authentische Mannschaft sein“, sagte Matschke. Der Trainer-Preis soll laut Winfried Ringwald nicht in jedem Jahr vergeben werden, sondern nur sporadisch. Der Vorsitzende des Sportverbands ist und bleibt ein Eulen-Fan: „Die Eulen sind Amateure und treten in der Liga oft gegen Profis an, das macht es nicht einfach. Trotz alledem halten die Fans zu ihnen. Und die Atmosphäre in der Eberthalle ist bei den Handball-Spielen einfach grandios, weil das Publikum nah am Spielfeld sitzt und alles direkt miterleben kann.“

Der erste Platz in der Kategorie „Jugendsportler des Jahres“ ging an Alessa-Catriona Pröpster vom RSC Ludwigshafen. Die Radsportlerin wurde 2018 Junioren-Weltmeisterin im Mannschaftssprint. „Sportlerin des Jahres“ wurde Ruderin Marie-Christine Gerhardt vom Ludwigshafener RV, die mit Jannika Kölblin (Stuttgart) Vize-Weltmeisterin der Altersklasse U 23 im leichten Zweier ohne Steuerfrau wurde. Vom selben Verein stammte die Jugendmannschaft 2018, Hannah Rieder und Eva Hohoff.

„Die geehrten Sportler sind Vorbilder und prägen den Ruf der Metropolregion“, sagte Michael Düpmann, Vorstand der VR Bank. Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD) merkte an, dass die Zuschüsse für Sportvereine gestiegen seien. Sie freute sich auch darüber, dass bei der Sportlerehrung einige neue Gesichter bedacht worden seien.

Danach überreichte Winfried Ringwald, Vorsitzender des Sportverbands, die Preise. „Sport spielt eine soziale Rolle in der Gesellschaft. Es gibt viele Talente in der Stadt, die es zu entdecken gilt, die Spitze braucht ein breites Fundament“, meinte Ringwald. Kge

