Die Krise als Kostentreiber

Die Ausstattung der Mosaikschule wird verbessert. Thomas Rittelmann (Rittelmann)

Ludwigshafen.Die beiden Ludwigshafener Zweckverbände Kinderzentrum sowie Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung haben ihre Haushalte verabschiedet. Die entsprechenden Satzungen und Pläne für das kommende Haushaltsjahr wurden in der jüngsten Verbandssitzung einstimmig angenommen. Für den Zweckverband Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung schlägt die sogenannte „Ergänzungseinrichtung“ zur Verbesserung der Ausstattung der Mosaikschule mit 40 000 Euro zu Buche.

Den größten Posten im Investitionsplan für 2021 macht jedoch der Umbau der Häuser im Hedwig-Laudien-Ring aus: Eines der beiden Wohnhäuser soll künftig als Autismus-Zentrum dienen, das zweite Gebäude wollen die Verwaltung des Zweckverbands sowie die Ambulanten Dienste belegen, die ab Dezember in „Fachdienst Inklusionsbegleitung“ umbenannt werden. Rund 144 000 Euro sind für die Baumaßnahmen angesetzt. Die verbleibenden Umbaukosten in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro finden sich im Haushaltsplan für den Zweckverband Kinderzentrum wieder.

Nachtrag notwendig

Für 2020 ist indes ein Nachtragshaushalt notwendig geworden, den das Gremium ebenfalls verabschiedet hat. Von den ursprünglich geplanten Haushaltsansätzen hatten sich im Ergebnishaushalt für dieses Jahr einige Abweichungen gezeigt. Neben gestiegenen Personalkosten – wobei eine Tariferhöhung ab September um zwei Prozent bereits eingepreist war – erwies sich vor allem die Corona-Krise als Kostenfaktor. Für Hygienematerial sind allein im Zweckverband Schule zum Stichtag 30. September Mehraufwendungen in Höhe von knapp 22 000 Euro entstanden. Der größte Anteil davon entfiel auf Schutzmasken (rund 16 000 Euro), weitere 4100 Euro sind für Desinfektionsmittel und –spender angefallen, 1200 Euro für Schutzkittel und Augenschutzbrillen sowie kleinere Beträge für bauliche Vorrichtungen wie Plexiglaswände und Absperrbänder.

Zu einem gegenläufigen Effekt führten dagegen die Schulschließungen: Für die Gebäudereinigung werden nun 15 000 Euro weniger angesetzt. Auch sind die Verpflegungskosten in der Mosaikschule deutlich zurückgegangen. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Anzahl an SarsCoV-2-Neuinfektionen wird in sämtlichen Einrichtungen weiterhin auf eine strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. Auch wenn fast alle Schüler der Mosaikschule wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, so wird eine Vermischung der Klassenverbände unterbunden. Schülerbeförderung und Mittagsverpflegung in der Mensa sind zeitlich entzerrt. Soweit möglich, tragen alle Personen in der Mosaikschule eine Mund-Nase-Bedeckung. Seit dem 2. November ist zudem die außerschulische Nutzung der Turn- und Schwimmhalle durch die Behindertensportvereine nicht mehr möglich.

Im sozialpädiatrischen Zentrum mit Frühförderung ist die medizinisch-therapeutische und psychologische Versorgung sichergestellt, auch der Förderkindergarten läuft wieder im Regelbetrieb. dtim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020