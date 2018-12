Die Not des Krieges lindern

Ludwigshafen.Der tosende Schlussapplaus gilt den jungen Musikern des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Seit 30 Jahren treten Jugendliche der Schule am ersten Advent beim Benefizkonzert in der Christ-König-Kirche auf. „Das Konzert in der Kirche hat eine lange Tradition“, erzählt Schulleiter Friedrich Burkhardt. Unter Schülern und Organisatoren spricht man nur vom Weihnachtskonzert. In den ersten 15 Jahren ging der Erlös an Jugendliche in Ruanda. Auch für eine Schule in Indien sind die Schüler viele Jahre lang aufgetreten. Das Benefizkonzert ist eines von drei großen Jahreskonzerten. Dass das Niveau weit über dem anderer Schulkonzerte liegt, liegt daran, dass die Schule einen Musikschwerpunkt hat.

400 Besucher in der Kirche

Im vergangenen Jahr betrug die Spendensumme 1773,85 Euro, der wie in diesem Jahr an den Verein Schams geht, der sich für die schulische Bildung von Flüchtlingskindern und Jugendlichen in den Auffanglagern in Jordanien, der Türkei und dem Libanon einsetzt. Seitdem der Bürgerkrieg in Syrien den Charakter eines Stellungskriegs angenommen hat, erreichen in jedem Quartal viele Flüchtlinge die Auffanglager, um für mehrere Monate dort zu bleiben, bevor sie die Grenzen passieren dürfen. Ohne solche Hilfsprogramme für Schulen und Institutionen, die Schams unterstützt, würde nur noch der Krieg den Alltag beherrschen.

Die Bachchoräle aus dem Weihnachtsoratorium und hoffnungsvolle Lobpreismusik mit spirituellen Inhalten ziehen auch die Besucher in der Christ-König-Kirche in den Bann, für die der Advent sonst keine Zeit der Besinnung ist.

„Alle Leistungskurse wollten zusammen auftreten. Die historische Interpretation ist gelungen, weil wir viele Aufnahmen der Instrumentalmusik aus dem 17. Jahrhundert gehört haben und das Charakteristische der Machart aus der Zeit von der Musiktheorie her kennen“, erzählt die angehende Abiturientin Annika Fitz.

Mit rund 400 Gästen sind die Kirchenbänke bei dem Konzert voll belegt. Dank Adventschormusik mit Interpretationen von „Hört der Engel helle Lieder“ und Weihnachtspopballaden transportieren die Schüler festliche Stimmung bis in die letzte Besucherreihe. Ein Überraschungsauftritt gelingt den beiden Sängerinnen Johanna Becker und Luise Schmidt aus der sechsten Klasse, die „All I want for Christman ist you“ mit starken Soulstimmen interpretieren.

Langen Applaus erhalten auch die Instrumentalsolisten aus den Leistungskursen und die Musiker des Blasorchesters. „Sich zeigen, lernen ist heute wesentlich und bedeutend fürs ganze Leben“, sagt Burkhardt: „Bei jeder Prüfung, Präsentation und bei jedem Bewerbungsgespräch braucht man die Schlüsselkompetenz.“

