Die Sicht des Lkw-Fahrers

Ludwigshafen.Nils klettert auf den Fahrersitz des Lastwagens. Mit einem Blick in den rechten Seitenspiegel versucht der Zehnjährige, seine Klassenkameraden außerhalb des Fahrzeugs zu sehen. Doch wie er sich auch dreht und wendet – die Schar von Mädchen und Jungen neben dem 7,5-Tonner ist für ihn einfach nicht sichtbar. „Das ist das Besondere an einem Lastwagen“, sagt Jerry Oberlin. „Der Fahrer kann nach vorn gut sehen, zur Seite hin jedoch nur ein bisschen“, erklärt der Leiter der Ludwigshafener Dekra-Niederlassung. Gemeinsam mit der Polizei und der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen will die Prüfgesellschaft Schülern die Gefahren des sogenannten toten Winkels näherbringen. Bei einer Aktion gestern auf dem Parkplatz gegenüber der Badestelle Blies konnten Viertklässler der Lukasschule praktische Übungen an einem Lkw machen.

60 Unfälle mit Kindern

„Wisst Ihr denn alle, was der tote Winkel ist?“, fragt Oberlin am Anfang. Die Hände der Kinder schnellen in die Höhe. „Das ist ein Bereich, in dem man für einen Fahrer nicht sichtbar ist“, erklärt einer der Jungen. Anschließend markieren die Schüler mit grünen Hütchen den Bereich, in denen sie Dekra-Mitarbeiter Dirk Pohlmann vom Lkw-Steuer aus nicht mehr erkennen kann. Dann versammelt Oberlin die gesamte Klasse im toten Winkel und lässt die Mädchen und Jungen einzeln ins Fahrerhaus klettern. So kann jeder einmal mit eigenen Augen den Effekt des toten Winkels sehen.

„Wenn man selbst mal im Lkw saß, dann versteht man viel besser, wie das für die Fahrer ist“, sagt Nils, nachdem er wieder aus dem Führerhaus gestiegen ist. „Das muss echt schwierig sein, gerade wenn man den ganzen Tag rumfährt“, denkt der Zehnjährige. Den toten Winkel kannte der Grundschüler schon vor der Aktion, etwa durch den Unterricht bei der Verkehrsschule und der Fahrradprüfung. Generell sei er viel mit dem Rad unterwegs. „Und seit ich mal einen Radler schwer stürzen sah, fahre ich sehr vorsichtig“, erklärt er. Auch die neunjährige Stella fährt fast jeden Samstag mit dem Rad. „Ich habe heute gelernt, wie es ist, Lkw-Fahrer zu sein. Jetzt kann ich besser einschätzen, was sie sehen und was nicht“, berichtet sie.

Genau darum geht es den Organisatoren. „In der Altersklasse von zehn bis 14 Jahren fangen die Kinder mehr an Fahrrad zu fahren“, erklärt Swen Nußbaum, Leiter der Verkehrssicherheitsberatung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. „Und gerade in dieser Phase passieren auch die meisten Unfälle“, betont der Hauptkommissar. Im Jahr 2017 seien es in Ludwigshafen 60 mit Beteiligung von Kindern gewesen, 18 davon mit dem Fahrrad. „Abbiegeunfälle sind ein großer Teil davon, vor allem in Großstädten wie hier“, so der 40-Jährige.

Neben dem Thema toter Winkel erklären die Experten den Schülern auch, wie lang der Bremsweg eines Autos ist. „Bei guten Bedingungen braucht ein Pkw, der mit 50 Stundenkilometern unterwegs ist, 40 Meter bis zum Stillstand“, so Nußbaum. „Das bedeutet, je früher Euch ein Fahrer sieht, desto besser.“ Die Sichtbarkeit verbessere sich dabei je nach Kleidung. „Wenn Ihr schwarz gekleidet seid, sieht man Euch im Dunkeln erst ab 30 Metern. Habt ihr aber eine Signalweste an, sind es 130 Meter. Dieser Unterschied kann Leben retten“, sagt der Polizist.

Das Angebot ging aus einer Initiative des Bundesverkehrsministeriums hervor. Eine flächendeckende Ausweitung auf alle Ludwigshafener Schulen ist vorerst nicht angedacht. „Bei so vielen Einrichtungen wäre das personell nicht zu stemmen“, sagt Oberlin. Bei konkreten Anfragen sollen entsprechende Aktionen aber ermöglicht werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019