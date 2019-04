„Die Strecke ist fantastisch“

Ludwigshafen.Der Förderkreis Ebertpark lud am Samstag zur dritten Auflage des Parklaufs im Ebertpark ein und eröffnete mit dem Sportevent in der grünen Oase die Laufsaison in der Chemiestadt. Insgesamt waren 212 Teilnehmer gemeldet, aber nur 147 Hobbysportler kamen schließlich am Ziel an. Während des sechs Kilometer langen Rundkurses durch den Ebertpark fing es nämlich an zu regnen, bevor alle Läufer im

...