"Die unendliche Geschichte" mit schöpferischer Fantasie

Als „Psycho“ wird er bezeichnet und von den andern Schülern drangsaliert, der Junge namens Bastian Balthasar Bux, dessen vermeintliche Sonderlichkeit doch in Wahrheit nichts anderes ist, als eine ganz besondere Kraft und Gabe: die der Fantasie. Autor Michael Ende hatte ihn in das Herz seines Romans „Die unendliche Geschichte“ geschrieben, in der Bastian bald Teil der Erzählung wird, die er in

...