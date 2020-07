„Die Verluste sind riesengroß“

Ludwigshafen.Kaum eine Branche ist von der Corona-Krise so stark betroffen wie das Schaustellergewerbe. Reihenweise fallen Großveranstaltungen ins Wasser, zuletzt musste auch der Dürkheimer Wurstmarkt abgesagt werden. Das Abstandsgebot macht eine Realisierung schlicht unmöglich. Um in näherer Zukunft wieder Kerwen und Unterhaltungsveranstaltungen, in reduziertem Umfang, anbieten zu können, haben sich 24 Schausteller auf dem Messplatz zusammengefunden. Sie nahmen an einer Schulung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel-Gastgewerbe teil, die für ihre Branche zuständig ist. „Wir haben ein standardisiertes Hygienekonzept entwickelt“, erklärt Schulungsleiter Oliver Katzenberger-Apel.

In zwei Stunden brachte der Referent im Auftrag der Berufsgenossenschaft den Unternehmern Wissenswertes rund um Abstandsregelungen, Trennwände, Mundschutz und Besonderheiten bei Sammelunterkünften für die oft ausländischen Hilfskräfte bei. Im Mittelpunkt stehe immer der Schutz der Mitarbeiter – und damit auch der Kundschaft.

Probleme für gesamte Branche

Auf dem von der Lukom bewirtschafteten Messplatz war Thomas Herzberger als fachkundiger Ansprechpartner zugegen. Der Erste Vorsitzende des Schaustellerverbands „Pfälzer Bund“ Ludwigshafen-Bad Dürkheim betreibt zusammen mit seinem Sohn in vierter Generation eine Autoscooter-Attraktion und beschäftigt damit sechs Mitarbeiter.

Im Januar, noch vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, hat er modernere Fahrzeuge angeschafft. Dass in den letzten Monaten kein Betrieb mehr möglich war, bereite der gesamten Branche Probleme, gesteht der Unternehmer. Die Einnahmen seien Null, die Verluste „riesengroß“. Mancher müsse gar an sein Erspartes und die Altersvorsorge heran.

Staatliche Hilfen wie Kurzarbeitergeld federten die Folgen der Ausfälle jedoch ab, so dass noch niemand aus seinem Kollegenkreis habe aufgeben müssen. Das Ziel ist klar: „Wir wollen zeigen, dass wir es können, nach Möglichkeit ab September.“ Mit der Corona-Schulung der Berufsgenossenschaft werde die bereits bestehende Gefährdungsbeurteilung der Schausteller sinnvoll erweitert. Am Ende gibt es ein Zertifikat, das dem Marktmeister – im Falle von Ludwigshafen Christian Diehl – vorgelegt werden kann. So soll auch das Ordnungsamt überzeugt werden.

Mobiler Freizeitpark im Herbst?

Dass es funktionieren kann, habe man am dritten Märzwochenende schon gesehen, so Herzberger. Den Mundenheimer „Sommertag“ hat er, mit Unterstützung von Ortsvorsteherin Anke Simon, unter „Corona-Bedingungen“ durchgeführt. Für den Spätherbst denkt Herzberger nun an einen mobilen Freizeitpark, wie er etwa in Nordrhein-Westfalen mit dem „Düsselland“ existiert, sowie an kleinere Formate mit Kinderkarussell, Biergärten und Ständen mit Pfälzer Spezialitäten.

„Abstandsregelungen sind das Gebot der Stunde“, betont Herzberger, der unter dieser Prämisse auch Weihnachtsmärkte für denkbar hält. Damit es klappt, müsse man jetzt gute Argumente in Form von gelungenen Veranstaltungen unter neuen Bedingungen sammeln.

