„Die Welt gemeinsam erleben“

Das Festival des deutschen Films, dessen Eröffnung heute auf der Ludwigshafener Parkinsel gefeiert wird, wartet in seiner 14. Auflage mit einigen Neuerungen auf. Festival-Direktor Michael Kötz erläutert sie in der gewohnten Deutlichkeit im Telefon-Interview mit dieser Zeitung.

Herr Kötz, die 14. Festivalausgabe präsentiert sich etwas anders als gewohnt – unter anderem wird der Publikumspreis aufgewertet, und es gibt den neuen Preis für Filmregie. Welche Signale will das Festival damit in die Filmwelt senden?

Michael Kötz: Man muss darüber nachdenken, welche Aufgabe Filmfestivals heute eigentlich haben. Es ist nämlich nicht mehr die alte Funktion, wo man in erster Linie für die Fachwelt da war und über neue ästhetische Richtungen diskutiert hat. Wobei dabei – was schon lange viel wichtiger war – der Marktwert je nach Erfolg der neuen Filme entschieden wurde. Wenn es heute aber allein in Deutschland 100 größere und, zählt man alle kleinen mit, rund 400 Filmfestivals gibt, erkennt man: Die neue Funktion liegt darin, kultische Feiertage der Kinokunst zu veranstalten, für das große Gemeinschaftserlebnis zu werben, also dafür, dass viele Menschen zugleich aus einem Fenster in die Welt sehen und sie gemeinsam erleben. Und das ist ja deshalb so beliebt, weil die Einsamkeit des Einzelnen durch die Computer-Kultur immer größer wurde. Um darauf hinzuweisen, haben wir aus dem alten Publikumspreis, der ja wie ein Trostpreis neben dem der Fachjury dastand, einen gleichwertigen Rheingold-Publikumspreis gemacht. . .

Und der Regiepreis?

Kötz: Der neue Regiepreis will auf ein Meisterwerk hinweisen, das droht, übersehen zu werden im Meer der Filme. Der neue Film von Hans Weingartner, „303“, hat mich regelrecht begeistert wegen seiner hohen Qualität, ist aber gänzlich übersehen worden, auch von der Kritik. Also haben wir den Preis erfunden.

Es gibt jetzt eine Reihe mit internationalen Filmen, die ein „Festival des deutschen Films“ ja nicht unbedingt erwarten lässt – warum?

Kötz: Weil es plötzlich diese Debatte um das Fremde und die Heimat gab, dachte ich, muss ein Festival des deutschen Films hier auch mal Farbe bekennen und zeigen, dass es nicht zu denen gehört, die sich abschotten wollen. Aber das ist nur ein kleiner Akzent, denn nur knapp 10 Prozent der Filme des diesjährigen Programms sind gar nicht deutsch.

Das Beste eines Filmjahrgangs wurde anfangs für die Filmauswahl des Festivals versprochen – sehen Sie das Selbstverständnis des Festivals dadurch noch immer zureichend beschrieben?

Kötz: Mehr denn je. Wir haben alle 400 neuen deutschen Filme gesichtet und davon rund 60 ausgewählt, also die, die wir für die besten des Jahres halten. Man kriegt zwar nicht alles, was man will, aber dieses Selbstverständnis ist uns weiterhin sehr wichtig.

Unleugbare Trends besonders in Sachen Fernsehfilm spiegeln sich im Festivalprogramm ebenfalls – siehe die Reihe „kriminell gut“. Sind Sie denn ein Krimi-Fan?

Kötz: Ich bin absolut kein Krimifan. Aber das macht nichts, weil die meisten Krimis, die wir zeigen, in Wahrheit gar keine sind – nicht im Sinne des alten Genres. Längst haben die Autoren und Produzenten nämlich raus, dass in der Fernsehhierarchie Krimis immer durchgewunken werden. Also drehen sie unterm Deckmantel des Krimis fröhlich Autorenfilme, einen „Tatort“ als komplette Komödie zum Beispiel. Die musste übrigens 15 Monate „ablagern“ wegen des neuen „Reinheitsgebots“ der ARD-Direktion, wonach nicht zu viele „Tatorte“ im Jahr allzu merkwürdig sein dürfen. Oder wir haben Krimis, wo die Kommissare so sexbesessen sind, dass sie kaum zum Ermitteln kommen. Andere Kommissare stehen machtlos vor den Angsttürmen des Kapitalismus. Aber selbst wenn Krimis ganz normal sind, haben sie ja eine interessante Utopie: dass man die Welt am Ende durchschauen könne und die Schuldigen bestrafen. Das macht sie ja zu echten Märchen von heute.

Der Termin wurde noch einmal leicht variiert. Ist auch dies klimatischen Verhältnissen geschuldet wie schon die letztjährige Verlegung in den Spätsommer?

Kötz: Die Verlegung in den August/September ist für uns, die Macher, wesentlich nachteiliger als der alte Termin. Aber alternativlos. Denn 2016 hatten nur acht Zentimeter Rheinpegelstand gefehlt und wir wären jetzt weg, pleite mit einer Million Schulden. Letztes Jahr wurde es dann im September viel zu kalt. Also fangen wir jetzt eine Woche früher in der Ferienzeit an, damit nicht wieder alle frieren. Auch wenn man derzeit gar nicht mehr weiß, wie frieren so geht. Die Kinos sind jedenfalls sowohl kühl- wie heizbar – und sie warten schon sehnsüchtig auf die Gäste!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018