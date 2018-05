Die Wirkung von Farben und Klängen

Anzeige

„Die Kinder durften herausfinden, welche Wirkungen Farben und Klänge auf Menschen haben. Dinge selbst entdecken und freies Arbeiten ist unsere Arbeitsmethode. Die gegenstandslose Kunst in der Ausstellung eignete sich gut“, so Kulturagentin Judith Denkberg de Gvirtz. Die Objekte haben keine Namen, sondern Haikus. Die Worte dazu schnitten die Schüler aus Zeitschriften aus, so dass Wortcollagen entstanden: „Ewig rotieren – Bewegungen verbinden – Minutenbilder“ heißt ein königsblaues Objekt aus Wellpappe, das an Zahnräder erinnert. Die künstlerische Leitung hatten Halil Kacemer, Diethelm Wonner und Jens Vogel.

Per Beamer wurden Fotos der Werke gezeigt und die Haikus dazu vorgelesen. „Mir hat das Projekt gefallen, da man schon was für den späteren Beruf lernen konnte, wenn man etwas Gestalterisches machen möchte. Man musste planen, wie genau man vorgeht, dabei konnte man nach eigenen Vorstellungen arbeiten“, sagte Eand aus der Kunst-Gruppe. „Ich war in der Klang-Gruppe und fand es spannend, mit Dingen, die man eigentlich im Haushalt findet, Musik zu machen“, fügte Duhan hinzu. Als Erinnerung an die Zeit mit den Klangfarben bekamen die Schüler einen Katalog mit Bildern ihrer Objekte und einer CD mit den Klangexperimenten überreicht.

