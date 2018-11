Die Zivilcourage leidet bei einer Unsicherheit

Viele Bürger spüren den Impuls einzugreifen, wenn sie eine Straftat beobachten. Unsicherheit über das richtige Verhalten führe aber noch sehr oft zu einem zögerlichen Verhalten oder sogar zu einem gänzlichen Verzicht auf eine Hilfeleistung, stellte Zivilcourage-Trainerin Andrea Brie im Rat für Kriminalitätsverhütung fest, der eine Bilanz des vergangenen Jahres zog.

Brie bietet Workshops zum Thema an. Zudem vermittelt sie als Argumentationstrainerin gegen Vorurteile und Rassismus zahlreiche Tipps, wie man Mitmenschen begegnen kann, die beispielsweise gezielte „Einwanderung ins Sozialsystem“ oder die „Lügenpresse“ stigmatisieren. „Nicht jede Strategie passt zu jedem. Wir erarbeiten Handlungskanons, die passen“, sagte Brie.

Der Rat für Kriminalitätsverhütung hat die genannten Workshops nach dem Brandanschlag von Jugendlichen auf ein Asylbewerberheim in Ludwigshafen ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Plenumssitzung standen außerdem Suchtprävention und Aufklärungsarbeit in Sachen Nutzungsdauer digitaler Medien. Ein Nutzungsverhalten von vier Stunden am Tag entspreche durchaus der Norm und solle von den Eltern nicht gleich als Suchtverhalten stigmatisiert werden, merkte Hans-Uwe Daumann als Medienpädagoge an.

Wie sehen Radikale aus?

Polizeidienstellenleiter Ralf Limbach warnte vor möglichen Missverständnissen beim Erkennen typischer Merkmale radikalisierter Personen. Dem Ergebnis der Fachtagung des Arbeitskreises Radikalisierung zufolge sei es nicht erlaubt, bei Verdachtsmomenten klare Handlungsempfehlungen zu geben. Fallkonferenzen, bei denen man sich über den Verdächtigen austausche, verstießen gegen Datenschutzauflagen. Die kommende Fachtagung solle vor allem rechtliche Handlungsspielräume ausloten. Limbach nannte selbst wesentliche Merkmale von radikalisierten Jugendlichen und verwies auf die informative Servicebroschüre der Polizei, die Handlungstipps gibt.

Der Rat für Kriminalitätsverhütung bemüht sich auch um Weiterbildung in Sachen Deeskalation. Trainer wurden etwa in Konfliktprävention ausbildet. Die Polizei schule zudem Sicherheitsberater, um Betrügereien, Einbruch und Diebstahl vorzubeugen.

