Dieb lässt Beute fallen und rennt

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz versucht, mehrere Parfums zu stehlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn ein Angestellter der Drogeriefiliale an. Daraufhin ließ der Unbekannte die Tüte mit den Parfums fallen und flüchtete in Richtung Ludwigstraße. In der mitgebrachten Tüte befanden sich Herrendüfte im Wert von mehr als 800 Euro.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er hatte kurze Haare und trug eine graue Jeans, ein schwarzes, langärmliges Hemd und eine Sonnenbrille. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/963-2122. mica

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019