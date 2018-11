Dieb nutzt offene Haustür

Ludwigshafen.Ein Dieb hat eine offenstehende Haustür in Friesenheim ausgenutzt und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, ließ eine 88-Jährige am Montag gegen 11.45 Uhr bei ihrer Rückkehr nach Hause in der Faberstraße die Tür kurze Zeit offen, da sie gleich wieder wegen eines Termins weggehen wollte. Sie ging nur schnell in den Keller. Als sie wieder hochkam, sah sie einen Mann aus dem Haus laufen, der Geld gestohlen hatte. Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, hat graue kurze Haare und trug eine schwarze Mütze und dunkle Bauarbeiterkleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de. ott

