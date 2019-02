Dieb sprüht Pfefferspray

Ludwigshafen.Die Polizei hat in der Mundenheimer Straße einen 30-Jährigen festgenommen, der zuvor in einem Supermarkt Waren gestohlen und ein Handgemenge ausgelöst hatte. Wie die Beamten gestern mitteilten, bemerkte ein 42 Jahre alter Zeuge am Dienstag gegen 9.20 Uhr, wie der Täter in einem Discounter Lebensmittel unter seine Jacke steckte. Diese Beobachtung teilte er einer 45-jährigen Kassiererin mit, die den 30-Jährigen im Kassenbereich auf das Diebesgut unter der Kleidung ansprach.

Gegen die Aufforderung, die Waren zurückzugeben, setzte sich der Beschuldigte zur Wehr. Laut Polizei stieß er die Mitarbeiterin von sich. Als nun der 42-jährige Zeuge eingriff, zog der Dieb ein Pfefferspray und sprühte es dem Helfer ins Gesicht. Es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf es der Kassiererin und dem Zeugen gelang, den Täter zu Boden zu bringen. Die inzwischen eingetroffenen Ordnungshüter fanden bei dem Mann tatsächlich Diebesgut und nahmen ihn in Gewahrsam. jei

