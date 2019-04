Dieb verletzt Ladendetektiv

Ludwigshafen.Ein Dieb hat in einem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße einen Ladendetektiv mit einem Fahrradschloss geschlagen und verletzt. Ein junges Pärchen hatte nach Polizeiangaben von gestern am Donnerstag gegen 16.10 Uhr das Geschäft verlassen, ohne eingepackte Kosmetikartikel zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach die beiden an und hielt die Tasche fest. Daraufhin kam es zu einem Gerangel. Dabei zog der Mann ein massives Kettenschloss aus der Tasche und attackierte den Mitarbeiter. Nachdem dieser die Tasche trotzdem festhielt und eine Zeugin hinzukam, flüchteten die beiden. Sie ließen die Tasche zurück. Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und trug ein schwarzes T-Shirt. Die etwa gleichaltrige Frau ist 1,70 Meter groß und hat dunkle lange Haare. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-27 73. ott

