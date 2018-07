Diebe entwenden Angelausrüstung

Anzeige

Ludwigshafen.In Maudach und Mundenheim haben Unbekannte in den vergangenen Tagen die Seitenscheiben von Autos eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen. Nach Polizeiangaben von gestern entwendeten die Täter aus einem VW Caddy, der neben dem Klubhaus des Angelsportvereins in der Maudacher Straße parkte, eine Angelausrüstung und eine Tasche mit PC-Tablet. Aus einem Wagen in der Herderstraße ließen sie ein Felgenschloss, einen USB-Stick und Zigaretten mitgehen, aus einem Auto in der Bruchwiesenstraße eine gelbe Tasche mit Kleidungsstücken. Aus einem Smart in der Riedstraße wurde indes nichts gestohlen. Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73.