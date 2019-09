Diebe geben sich als Dachdecker aus

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ausgegeben und dabei ein Ehepaar im Alter von 81 und 82 Jahren bestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, klingelte der Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Wohnung der Senioren und gab vor, am Hausdach sei ein Ziegel locker. Durch weiteres Zureden gelangte er in die Wohnung. In einem unbeobachteten Moment stahl er Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftig und hat kurze, schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze, kurze Hosen und eine schwarze Baseball-Kappe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 entgegen. ott

