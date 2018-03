Diebe scheitern im Friseursalon

Anzeige

Ludwigshafen.Aufgeflogen ist die kriminelle Masche zweier Männer, die in einem Friseursalon in der Ludwigstraße versucht haben, einen Haarschneider im Wert von 200 Euro zu entwenden. Nach Polizeiangaben von gestern betraten die Täter das Geschäft am Montag gegen 16.15 Uhr. Während einer der Männer eine Angestellte in ein Gespräch verwickelte, steckte sein Komplize den Haarschneider ein. Die Angestellte bemerkte den Diebstahl und nahm dem Unbekannten das Gerät wieder ab. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Sein Komplize, der offensichtlich unter einer Gehbehinderung litt, konnte bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen etwa 50 Jahre alten und rund 1,75 Meter großen Mann mit Bart und und Zopf. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei