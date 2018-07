Diebe stehlen Schmuck

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einem Beutezug durch ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil West haben Unbekannte Geld und Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich die Täter am Mittwoch gegen 15 Uhr Zutritt zu zwei Wohnungen in der Waltraudenstraße, bei denen die Türen lediglich zugezogen und nicht abgeschlossen waren. Dort durchsuchten sie die Räume und nahmen die Wertsachen mit. Bei einer dritten Wohnung scheiterte das Vorhaben, weil die Tür verschlossen war. Den Kriminellen gelang es nicht, sie aufzuhebeln. Die Unbekannten entkamen anschließend unerkannt.

Beim Einbruchsversuch blieb es in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Montagfrüh, 6 Uhr, in der Saarlandstraße. Dort versuchten Kriminelle, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses einzudringen, was jedoch misslang. Hinweise zu dem Vorfall in der Waltraudenstraße nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen, zum versuchten Einbruch unter der Nummer 0621/963-21 22. jei