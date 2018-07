Diebe stehlen Tresor

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilten, hatten es die Täter in den vergangenen Tagen viermal auf Wohnhäuser, Kitas, Verwaltungsgebäude oder Firmen abgesehen. Den größten Schaden richteten Kriminelle bei einem Einbruch in ein Haus in der Röntgenstraße an. Sie gelangten am Montag zwischen 6 und 16 Uhr über ein gekipptes Kellerfenster in das Anwesen. Dort entwendeten sie einen Tresor, Schmuck und eine Uhrensammlung im Gesamtwert von rund 3500 Euro.

Bereits zwischen Freitagabend und Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Firma in der Edigheimer Straße und erbeuteten einen Fernseher, einen Laptop und Werkzeug. In einer Kita in der Uhlandstraße und bei der Friedhofsverwaltung in der Raschigstraße, in die am Wochenende ebenfalls eingebrochen wurde, machten die Täter jeweils keine Beute. Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. jei