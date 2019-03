Diebstahl einer Geldbörse vereitelt

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau haben versucht, einem 74-Jährigen die Brieftasche zu stehlen. Nach Polizeiangaben von gestern sprachen ihn die beiden in der Prager Straße am Dienstag gegen 13.30 Uhr an und fragten, ob er Geld wechseln könne. Als er sein Portemonnaie hervor holte, griff der Unbekannte zu. Der Senior hielt aber den Geldbeutel fest und rief um Hilfe. Daraufhin floh das Duo. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare und eine kräftige Statur. Die Frau ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,55 Meter groß. Ihre schwarzen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Hinweise unter Telefon 0621/963-22 22. labj

