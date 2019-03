Differenzen in Sachen Parkraum

Ludwigshafen.Die Zukunft des Pfalzwerkeareals in der Kurfürstenstraße treibt die Bürger um. Das ist spätestens am Montagabend deutlich geworden, als rund 200 Menschen zu einer Veranstaltung in der Protestantischen Kirchengemeinde Süd kamen, bei der die Stadt und die Pro Concept AG über die geplante Bebauung des Geländes informierten. Wie berichtet, verlegen die Pfalzwerke ihre Unternehmenszentrale in einen

...