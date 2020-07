„Digitale Angebote ausbauen“

Ludwigshafen.Die Corona-Krise hat die Künstler, aber auch den städtischen Kulturbetrieb voll erwischt. Konzerte, Aufführungen und andere Veranstaltungen entfielen monatelang. „Wir müssen unsere digitalen Angebote ausbauen“, sagt Stefanie Kleinsorge, die seit Februar den Kulturbereich leitet – als eine Konsequenz aus den Erfahrungen der Pandemie. Während die Stadtbibliothek nach dem Totalumbau digital gut aufgestellt sei, gelte dies nicht für einige andere Einrichtungen wie etwa das Kulturzentrum „dasHaus“ oder die Musikschule. Generell möchte Kleinsorge, dass die Kultur in Ludwigshafen die Bürger stärker einbindet und die freie Kunstszene in den Fokus gerückt wird. „Hier gibt es Rohdiamanten in Ludwigshafen, die es zu entdecken und zu schleifen gilt“, nennt die 56-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion ihre Schwerpunkte.

„Jahrelang habe ich nahe mit Künstlern und für Ausstellungen gearbeitet. Nach der operativen Tätigkeit reizt mich die strategische Ausrichtung der Stelle“, begründet die gebürtige Düsseldorferin ihre Bewerbung als Bereichsleiterin. Mit Blick auf ihre gute Vernetzung im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar hatte der Stadtrat Kleinsorge als Nachfolgerin von Dietrich Skibelski gewählt – bei 25 Mitbewerbern. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Religionswissenschaften in Heidelberg war sie jahrelang freiberuflich tätig. 2014 wurde sie Interimschefin des Heidelberger Kunstvereins, 2015 übernahm sie die Leitung des Mannheimer Ausstellungshauses Port 25 – Raum für Gegenwartskunst.

Bloch-Zentrum als Denkfabrik?

Um in der Chemiestadt einiges zu bewegen, will sie Akteure aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und freier Szene zusammenbringen. Offener Austausch und Transparenz sind ihr wichtig. Der Kulturentwicklungsplan aus den 1990er Jahren müsse deshalb nicht unbedingt aktualisiert werden.

Als „Denkfabrik“ kann sich Kleinsorge das Ernst-Bloch-Zentrum gut vorstellen. Dort könnten verschiedene Gruppen allgemeinkulturelle Themen, aber auch konkrete Aspekte der Stadtentwicklung erörtern. „Ein solcher Think Tank ist für Ludwigshafen wichtiger als für Mannheim und Heidelberg“, merkt die Bereichsleiterin an. Von Imageproblemen der Chemiestadt sollte man sich indes nicht entmutigen lassen. „Zumal es einige Gründe in Ludwigshafen gibt, stolz zu sein.“

Die Stadt müsse ihre kulturellen Leuchttürme zeigen, sagt Kleinsorge. In diesem Zusammenhang nennt sie unter anderem die Stadtbibliothek, die nach der Generalsanierung gut als Vorbild für den Neubau der Mannheimer Stadtbibliothek dienen könne. „Sie ist ein Ort der Begegnung und des Wissens geworden. Hier kann man nicht nur etwas ausleihen, sondern auch in einer neuen Abteilung mit digitalen Medien selbst kreativ werden.“ Als sehr gut aufgestellt stuft sie auch das Hack-Museum mit einem attraktiven Ausstellungsprogramm ein. Daran ändere die ab Herbst vorgesehene Brandschutzsanierung nichts.

Nachdrücklich plädiert die Bereichsleiterin dafür, dass sich die Kultur stärker zur Bürgerschaft hinwendet. Dabei sollten Jugendförderung und kulturelle Bildung nicht vergessen werden. Auch eine verstärkte Kombination von Sport und Kultur sei denkbar.

Zugleich räumt Kleinsorge ein, dass die Finanznot der Stadt eine starke Herausforderung sei. Die demografische Struktur mit einigen bildungs- und kulturfernen Schichten sei indes ein Ansporn. „Wir müssen überlegen, wie wir diese Menschen mit Kulturangeboten erreichen“, lautet eine Kernfrage für sie.

„In Ludwigshafen spitzt sich vieles zu. Wenn wir gute Lösungsansätze erarbeiten, können sie auch für andere Städte mit ähnlichen Probleme hilfreich sein“, sagt Kleinsorge. Die Erwartung, dass sie mit ihrer Tätigkeit schnell große Erfolge haben wird, hegt sie nicht. „Mittelfristig sollte aber schon etwas gehen. Ich habe einen langen Atem.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020