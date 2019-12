Diskothek wieder geöffnet

Dank des neuen Rettungsweges kann die Diskothek wieder öffnen. © keiper

Ludwigshafen.Die Hängepartie um den Ludwigshafener Musikpark ist beendet. Am Freitagabend hat die Diskothek am Berliner Platz ihre Wiedereröffnung gefeiert. Möglich wurde das durch eine Gerüst-Konstruktion, die als zusätzlicher Rettungsweg dient. Wie berichtet, musste der Musikpark vor drei Wochen wegen der maroden und einsturzgefährdeten Hochstraße Süd geschlossen werden. Drei Fluchtwege auf der Rückseite des Gebäudes verlaufen unter der Brücke, eine sichere Räumung des Clubs konnte nicht mehr gewährleistet werden.

Das ist nun anders. Die Stadt genehmigte den provisorischen Rettungsweg laut einer Mitteilung am Donnerstag. Mitarbeiter und Besucher könnten das Gebäude im Notfall nun über den Steg in Richtung Osten verlassen, hieß es darin. Bei einem Vor-Ort-Termin hatten Bauaufsicht und Feuerwehr noch ein paar Nachbesserungen an der Konstruktion gefordert, diese seien am Freitag umgesetzt worden, teilte Musikpark-Geschäftsführer Michael Gebhardt mit. „Der Wiedereröffnung steht nichts mehr im Wege“, freute er sich am Freitag. Für die Partys sind durch die Fluchtweg-Situation jetzt weniger Besucher zugelassen. Auf Facebook teilte das Team mit, das mit längeren Wartezeiten und Einlassstopps zu rechnen sei. jei

