Diskussion über Pendlerstress

Ludwigshafen.Wie kann der tägliche Stress für Pendler verringert werden? Diese Frage dominiert bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr, im Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in der Hauptstraße 320. Philipp Tachkov (Institut für Management und Innovation Ludwigshafen), Marc Pätschke (Verkehrsverbund Rhein-Neckar), Reinhard Giehler (VMZ Berlin) und Beigeordneter Klaus Dillinger diskutieren über die Verkehrssituation in der Region und die Möglichkeiten, wie die Digitalisierung die Mobilität verbessern kann. Für den Infoabend der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Ludwigshafen (WEG) wird um eine Anmeldung unter www.lu-digital.de gebeten. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018