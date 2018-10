Dogge verletzt 23-Jährigen am Bein

Ludwigshafen.Eine argentinische Dogge hat einen 23-jährigen Mann am vergangenen Freitag im Bereich der Rheintreppen ins Bein gebissen. Wie die Polizei mitteilte, attackierte die Dogge zuvor einen Pitbull. Der junge Mann ging zwischen die Hunde, um einen erneuten Angriff zu verhindern. Dabei verletzte die Dogge den Ludwigshafener am rechten Oberschenkel. Die Hundebesitzer seien vor Ort gewesen, haben jedoch nicht in das Geschehen eingegriffen. Der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt und die Tierrettung brachten die Dogge in ein Tierheim, da der Hund weiterhin eine Gefahr darstellen könne. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion unter Telefon 0621/963-2122. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018