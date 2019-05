Doppelspitze aus Bätz und Akdeniz

Ludwigshafen.Die Jusos in Ludwigshafen haben erstmals eine Doppelspitze. Eine Mitgliederversammlung wählte Christoph Bätz (25) und Selina Akdeniz (18) als Vorsitzende. Bätz ist bereits seit 2016 Chef der SPD-Nachwuchsorganisation. Stellvertreter sind Felix Lieser und Niko Andreadis. Dem Vorstand gehören auch Kassierer Andreas Stanek und Schriftführer Niko Andreadis an. Mit der Doppelspitze wollen die Jusos eine größere thematische Breite erreichen. „Wir sehen dies als einmalige Chance zu zeigen, dass wir so mehr Themen kommunizieren können.“ Jugendliche sollen wieder eine Stimme in Ludwigshafen bekommen und Teil der Mitgestaltung sein, sagt Akdeniz. Zudem geht es den Jusos um das Thema Digitalisierung. Bätz: „Wir sollten endlich einen echten Plan entwickeln, wie wir mehr Verwaltungsgänge auf das heimische Sofa verlagern können.“ ott (Bilder: Jusos)

