Dozenten gegen Studenten

Anzeige

Ludwigshafen.Auf eine etwas andere Karaoke-Show können sich die Besucher am Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, bei einer Veranstaltung in der Aula der Hochschule (Ernst-Boehe-Straße) freuen. Professoren und Studenten treten in mehreren Spielrunden an – teilweise miteinander und teilweise gegeneinander.

Bei dem ersten „Slidefight Reloaded“-Wettbewerb sind Improvisationstalent, Spontanität und Humor gefragt. Die Zuschauer werden beim Powerpoint-Karaoke nicht mit Musikdarbietungen, sondern mit kuriosen Vorträgen unterhalten, die weder sie noch die Redner auf der Bühne vorher kennen. Am Ende des Abends bestimmt das Publikum, wer gewinnt.

Karten für die erste derartige Veranstaltung an der Hochschule kosten im Vorverkauf drei Euro und fünf Euro an der Abendkasse. ott