Ludwigshafen.Eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen hat drei 15-Jährige überfallen und dabei Geld in unbekannter Höhe, ein Armband, einen Pullover und Sportschuhe gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter sie am Montag gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle Hemshof genötigt, in einen Hinterhof zu gehen. Durch Drohungen und Schlägen wurden sie dazu gebracht, ihr Bargeld auszuhändigen. Danach gingen die 15-Jährigen zurück zur Haltstelle. Die Gruppe verfolgte sie und verlangte unter Androhungen Schmuck und Kleidungsstücke, die die Jugendlichen trugen. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22. ott

