Drei Autos ausgeräumt

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Handtasche mit 2000 Euro haben Unbekannte aus einem Pkw gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt war. Nach Polizeiangaben von gestern ließ die Fahrerin ihren Wagen dort am Montag gegen 13.20 Uhr kurzzeitig unverschlossen stehen, um ihren Einkaufswagen zurückzubringen. Diesen Augenblick nutzten die Diebe und schnappten sich die Handtasche vom Rücksitz des Fahrzeugs. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Als Verdächtige kommen demnach zwei Männer in Frage: Einer soll kräftig, der andere eher schlank sein. Beide trugen Daunenjacken, blaue Jeans und dunkle Wollmützen. Hinweise nimmt die Oggersheimer Polizei unter Tel. 0621/963-24 03 entgegen.

Bereits im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, schlugen Kriminelle an zwei Autos am Theaterplatz und in der Pasadenaallee die Seitenscheiben ein und entwendeten zehn Euro und eine Tüte mit Kleidung. Hinweise zu diesen Vorfällen unter Tel. 0621/963-27 73.