Drei Einbrüche gescheitert

Ludwigshafen.Bei drei Einbrüchen im Bereich der Innenstadt und Süd sind die Täter erfolglos geblieben. Nach Polizeiangaben von Dienstag versuchten Unbekannte am Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Karl-Krämer-Straße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Rolladen am Fenster hochzuschieben. An der Haustür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bismarckstraße scheiterten die Täter ebenfalls am Wochenende. Sie richteten aber einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Auch in der Saarlandstraße versuchten Unbekannte, in eine Wohnung einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Eingangstür zu öffnen. Die Tat wurde am Montag gegen 13.30 Uhr entdeckt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

