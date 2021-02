Drei Fahrzeuge liefern sich Straßenrennen

Ludwigshafen.Drei Fahrzeuge haben sich am Freitagabend in Ludwigshafen ein Straßenrennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, waren sie gegen 20.40 Uhr über die Großpartstraße bis in die Sternstraße unterwegs. Die Fahrzeuge überholten auf ihrem Weg mehrere Fahrzeuge und überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Audi SQ7, einen grauen Audi A5 und ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug. Der 35-jährige Fahrzeugführer des Audi SQ7 wurde durch die Polizei angetroffen. Sein Führerschein wurde einbehalten und ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2222 entgegen.

