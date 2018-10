Drei Filme über Senioren

Ludwigshafen.Zum Europäischen Filmfestival der Generationen zeigen Stadt und Seniorenrat ab Montag, 22. Oktober, drei kostenlose Filme im Stadtratssaal, die jeweils um 15 Uhr beginnen. Zuvor gibt es ab 14.30 Uhr einen Sektumtrunk. Nach den Vorstellungen können die Besucher mit den Filmpaten diskutieren. Am Montag läuft der kanadische Streifen „Für immer Dein“ über einen älteren Mann, der bemerkt, dass die geistigen und körperlichen Beschwerden seiner Ehefrau zunehmen. Daher beschließt er, in Eigenregie ein kleines, bedarfsgerechtes Häuschen auf seinem Grundstück zu bauen. Am Mittwoch, 24. Oktober, wird der britische Film „Song for Marion“ gezeigt. Darin lässt sich ein 72-Jähriger überreden, im Chor mitzuwirken, in dem seine verstorbene Frau gesungen hat. Um einen Witwer, der in die Welt des Internets einsteigt, geht es am Freitag, 26. Oktober, in dem französischen Film „Monsieur Pierre geht online“. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018