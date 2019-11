Drei Ladendiebe erwischt

Ludwigshafen.Drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren sind bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz erwischt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Ladendetektiv am Montag gegen 12.25 Uhr beobachtet, wie sie Parfumflakons und Kopfhörer einsteckten. Als die Jugendlichen ohne zu bezahlen die Kasse passierten, sprach er sie an und informierte die Polizei. Bei dem 16-Jährigen wurde zudem ein weiterer originalverpackter Kopfhörer gefunden, der nicht aus dem Drogeriemarkt stammte. Er gestand, diesen aus einem Geschäft im Rathauscenter gestohlen zu haben. Bei der 18-Jährigen wurde eine kleine Menge Cannabis gefunden. ott

