Drei neue Infektionen

Ludwigshafen.Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises wieder gestiegen. Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, wurden in der Stadt Ludwigshafen bis zu diesem Zeitpunkt 348 Fälle verzeichnet. Damit kamen über das Wochenende drei neue Infizierte hinzu. 329 Personen gelten mittlerweile als genesen. Bisher sind in der Stadt zwei Menschen am oder mit dem Virus gestorben. Die aktuelle Zahl der akut Infizierten liegt damit bei 17.

Von Grenzwert weit entfernt

Das Amt ist neben dem Rhein-Pfalz-Kreis und Ludwigshafen auch für die Städte Frankenthal und Speyer zuständig. In Frankenthal blieb die Zahl der Infizierten unverändert bei 47 – in Speyer verzeichnete die Behörde über das Wochenende dagegen drei weitere Fälle. Dort sind damit jetzt 114 Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es dagegen keine neuen Fälle.

Vom kritischen Grenzwert von 50 Fällen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner sind alle vier Kommunen weit entfernt. Für Ludwigshafen, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Wert dem Gesundheitsamt zufolge derzeit bei 2, in Frankenthal bei 0. fab

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020