Drei Verletzte bei Unfall

Ludwigshafen.Zwei Fahrzeuge sind in der Friesenheimer Straße in Oppau frontal zusammengestoßen. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass sich der Unfall am Samstag gegen 9.50 Uhr ereignete. Drei Personen, die sich in einem der Autos befanden, erlitten schwere Verletzungen. Über die Ursache machte die Polizei keine Angaben, ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst musste der Straßenabschnitt gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/963 22 22 zu melden.

Streit während der Fahrt

Zeugen sucht die Polizei auch für einen Vorfall in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr. Ein Paar war während der Fahrt in Streit geraten. Dabei wurde die Beifahrertür geöffnet – und von außen wieder zugeschlagen. Wo genau das passierte, konnte der alkoholisierte Fahrer nicht mehr sagen – möglicherweise im Bereich Luitpold-/Eckermannstraße. Mögliche Geschädigte melden sich unter 0621/9 63 22 22. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019