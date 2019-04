Drei Verletzte nach Brand in Wohnung

Ludwigshafen.Bei einem Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie Staatsanwaltschaft, Polizei und Feuerwehr mitteilten, war das Feuer am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Drei Personen hatten sich zuvor an einem Fenster im zweiten Stock bemerkbar gemacht. Sechs Menschen wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter und das Treppenhaus ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst untersucht. Ein 54-jähriger Bewohner erlitt eine schwere, zwei Frauen im Alter von 24 und 50 Jahren leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Einsätze

Die Wohnung ist nach Angaben der Behörden vorerst nicht bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll ein Sachverständiger die Ursache klären.

Die Feuerwehr war bei dem Brand mit 28 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei an dem Einsatz beteiligt. Während dem Brand kam es zu weiteren Einsätzen in der Innenstadt, Oppau und am Nordring. Zur Unterstützung wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Oppau und Frankenthal alarmiert. labj

