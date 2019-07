Drei versuchte Einbrüche

Ludwigshafen.Unbekannte haben bei einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Kettlerstraße einen Alarm ausgelöst. Laut Polizeibericht stellten die Beamten Einbruchsspuren an der Tür fest. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 00.15 Uhr. Bereits am Samstag hatten Unbekannte versucht, in zwei Wohnungen einzusteigen. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Königsbacher Straße war durch laute Geräusche an der Wohnungstür wach geworden. Auch ein Einbruch am Samstagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Maudacher Straße war nach Angaben der Polizei gescheitert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-27 73 zu melden. soge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019