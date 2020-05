Drei weitere Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist in Ludwigshafen leicht gestiegen. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises drei neue Fälle in der Stadt. Die Gesamtzahl stieg damit auf 307 Infizierte. In den vergangenen sieben Tagen wurden acht neue Fälle pro 100 000 Einwohner gemeldet. Ein Infizierter kam dem Gesundheitsamt zufolge auch in Frankenthal hinzu (jetzt 43). In Speyer (bisher 84) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (230) gab es keine neuen Fälle. fab

