Drei weitere Todesfälle

Ludwigshafen.16 Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen sind bis Mittwochnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um drei auf 294. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen erhöhte sich leicht von 43,0 auf 46,4. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 41,4, in Speyer 45,5 und in Frankenthal 65,6.

Schulbeginn ohne Untersuchung?

Die FWG hält es Corona-bedingt für möglich, dass Kinder in diesem Jahr ohne Eingangsuntersuchung in die Grundschule eingeschult werden. Damit bleibe ein Förderbedarf bei den Schülern unerkannt. Zu diesem Thema stellte die Fraktion eine Anfrage für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses. ott

