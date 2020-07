Dreijährige Haftstrafe

Ludwigshafen.Ein 25-Jähriger ist am Landgericht Frankenthal wegen Anstiftung zum schweren Wohnungsdiebstahl in Rheingönheim zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zwei Männer waren im August 2019 in die Wohnung eines Rentnerehepaars eingebrochen und hatten einen Tresor entwendet. Sie hatten die Senioren im Alter von 70 und 76 Jahren mit einem Messer bedroht und ins Badezimmer eingeschlossen. Dort erlebte das Ehepaar zwei Stunden in Todesangst – und leidet seitdem unter den psychischen Folgen des brutalen Überfalls. Der Angeklagte hatte bestritten, am Raub beteiligt gewesen zu sein. Vielmehr will er nur den Hinweis auf die Wohnung gegeben haben. Die Kammer sah laut Gerichtssprecher nicht genügend Beweise für eine Mittäterschaft – im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, die eine Haftstraße von vier Jahren und sechs Monaten gefordert hatte. ott

